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Избиение девочки в Белой Церкви. Одному из подростков сообщили о подозрении

Фото: одному из подростков, который причастен к избиению девочки в Белой Церкви, сообщено о подозрении (kv.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Одному из подростков, который фигурирует среди других участников избиения 12-летней девочки в Белой Церкви, сообщено о подозрении по факту пыток и вымогательства средств.

Отмечается, что подозрение сообщено 16-летнему юноше.

Согласно данным следствия, фигурант и другие несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую.

"В дальнейшем с целью запугивания девушки подозреваемый угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик. Одновременно с физической расправой фигурант совершал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее деньги в сумме 15 тысяч гривен", - пишет полиция.

Что грозит

В соответствии с ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (УКУ), подростку грозит 12 лет тюрьмы.

В частности правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение) в отношении еще трех несовершеннолетних.

Избиение девочки в Белой Церкви

На днях в сети начали распространяться несколько видео, на которых группа подростков, в том же числе и девушек, унижали девушку и били. В частности на одной из записей можно было услышать угрозы.

Вчера же, 20 января, Офис генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства и установлении всех обстоятельств происшествия.

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Белая ЦерковьКиевская область