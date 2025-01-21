Избиение девочки в Белой Церкви. Одному из подростков сообщили о подозрении
Одному из подростков, который фигурирует среди других участников избиения 12-летней девочки в Белой Церкви, сообщено о подозрении по факту пыток и вымогательства средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Отмечается, что подозрение сообщено 16-летнему юноше.
Согласно данным следствия, фигурант и другие несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую.
"В дальнейшем с целью запугивания девушки подозреваемый угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик. Одновременно с физической расправой фигурант совершал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее деньги в сумме 15 тысяч гривен", - пишет полиция.
Что грозит
В соответствии с ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (УКУ), подростку грозит 12 лет тюрьмы.
В частности правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение) в отношении еще трех несовершеннолетних.
Избиение девочки в Белой Церкви
На днях в сети начали распространяться несколько видео, на которых группа подростков, в том же числе и девушек, унижали девушку и били. В частности на одной из записей можно было услышать угрозы.
Вчера же, 20 января, Офис генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства и установлении всех обстоятельств происшествия.
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