Избиение девочки в Белой Церкви. 16-летнему подозреваемому избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу об избиении 12-летней девочки в Белой Церкви. Подозрение получил 16-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Белоцерковском суде Киевской области в среду, 22 января, избрал меру пресечения 16-летнему парню. Судья назначил меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Мать подозреваемого подростка заявила, что решение суда будут обжаловать. На подачу апелляции есть пять дней.

Стоит отметить, что подозрение получил пока один участник драки. 16-летнему парню объявили подозрение по факту пыток и вымогательства денежных средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 УКУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В полиции Киевской области отметили, что правоохранители установили 10 участников конфликта - это дети от 12 до 16 лет. Как пояснили в полиции, дети не являются субъектами совершения уголовного преступления. Другие пока не имеют статуса, пока не завершатся все необходимые следственные процессуальные действия.