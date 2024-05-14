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Избиение девушки сотрудником ТЦК в Одессе. Полиция начала расследование

Фото: в Одессе полиция расследует избиение девушки сотрудником ТЦК (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Полиция начала расследование по факту избиения женщины сотрудником военкомата. Инцидент произошел в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram и пресс-службу Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как напомнили в Минобороны, сегодня в сети появилось видео конфликта женщины с представителем одесского военкомата. 

"По факту нанесения телесных повреждений гражданскому лицу Одесской спецпрокуратурой начато уголовное производство", - сказано в сообщении. 

Досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции в Одесской области

Минобороны пообещало держать на контроле расследование дела и предоставлять полную поддержку органам досудебного следствия. 

Что говорят в полиции

Полицейские рассказали, что 12 мая вечером поступило сообщение от таксиста. Он утверждал, что на него напали четверо человек на улице Гаванной и применили газовый баллончик за отказ им в поездке. 

Правоохранители после прибытия на место происшествия пригласили компанию, которая состояла из трех мужчин и девушки, в отделение полиции. 

"В райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку к полицейским, разбила оконные стекла на контрольно-пропускном пункте, на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала", - уточняют в полиции. 

На нее составили несколько протоколов о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полицейского. При этом по отношению к одному мужчине составили протокол за появление в общественных местах в пьяном виде. После этого правонарушителей отпустили. 

Уже на следующий день в полицию поступило сообщение об избиении девушки сотрудниками ТЦК на улице Греческой. У нее закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Потерпевшая не обращалась с заявлением к правоохранительным органам. 

"В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия", - уточнили в полиции. 

Там также добавили, что в марте этого года суд признал вышеупомянутую девушку виновной в воровстве и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. 

Что предшествовало

Напомним, в сети недавно появилось резонансное видео жительницы Одесской области. Она утверждала, что ее избил сотрудник военкомата возле полицейского участка.

В качестве доказательства девушка обнародовала видео, на котором можно заметить, как мужчина в военной форме бьет ее костылем.

В Одесском областном ТЦК пообещали привлечь виновных к ответственности.

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