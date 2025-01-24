Избиение школьницы в Киеве: полиция установила личности подростков, причастных к инциденту

Что предшествовало

Накануне стало известно, что полиция Киева проверяет факт избиения школьницы в Оболонском районе. Инцидент зафиксирован на видео, которое опубликовали в соцсетях.

Реакция прокуратуры

Известно, что под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киев было начато досудебное расследование по факту избиения несовершеннолетней девушки группой девушек.

"Видео инцидента, на котором подростки поочередно наносят удары по лицу девушки опубликовали в соцсетях 23 января вечером. В настоящее время полиция уже установила личности подростков", - сказано в сообщении.

Известно, что досудебное расследование проводят следователи Оболонского управления полиции.

Буллинг и насилие среди подростков

Ранее мы писали о том, что в Белой Церкви группа подростков избила и унижала 12-летнюю девочку. На видео с инцидента было видно, как девочке угрожают, бросают в нее использованные жвачки и бьют, было опубликовано в сети.