У Чорногорії, яка перемогла коронавірус, знову оголосили епідемію

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Через епідемію всім громадянам старше семи років потрібно носити маски на відкритому повітрі і в приміщеннях

В Чорногорії через зростання захворюваності коронавірусом COVID-19 оголошена епідемія на всій території країни. Обмежувальні заходи набирають чинності з 22 липня.

Таке рішення ухвалила Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії, повідомляє в Twitter Кабмін країни.

Через епідемію всім громадянам старшим семи років потрібно носити маски на відкритому повітрі та в приміщеннях, масові зібрання обмежені 40 людьми на повітрі і 20 - в приміщеннях.

Крім того, до 6 серпня продовжено заборону на роботу дискотек і нічних клубів, проведення весіль, днів народжень та інших урочистостей. До 30 серпня заборонена жива музика в розважальних закладах. У різних регіонах обмежено час роботи кафе і ресторанів.

За даними Інституту громадського здоров'я в Подгориці, за минулу добу протестовано 612 людей, з них у 98 - позитивний тест на коронавірус. Померлих за останні 24 години не було. Всього з моменту відновлення епідемії в червні померли 26 осіб, в країні 1920 активних хворих.

Нагадаємо, зростання нових випадків в Чорногорії припинився 5 травня. До кінця місяця всі хворі одужали.

У перших числах червня влада офіційно оголосила Чорногорію вільною від коронавірусу.

Країна почала повертатися до нормального життя, зокрема, відновила міжнародне пасажирське авіасполучення зі 120 країнами.

Нові випадки почали реєструвати з 14 червня. За два тижні заразилися майже 100 осіб при загальній кількості 424 хворих.

Влада Чорногорії 26 червня повернула карантинні обмеження через спалах коронавірусу.