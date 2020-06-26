ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чорногорія знову повертається до жорсткого карантину

Новини » Коронавірус     26.06.2020 - 17:52
Чорногорія знову повертається до жорсткого карантину
Фото: лабораторія Інституту громадського здоров'я Чорногорії (flickr.com Vlada Crne Gore)

За два тижні заразилися майже 100 осіб

Влада Чорногорії повернула карантинні обмеження через новий спалах коронавірусу. Карантин повернули через місяць після заяви про завершення епідемії в країні.

Про це повідомляє Reuters.

В Чорногорії знову заборонені спортивні заходи та громадські збори на відкритому повітрі. Також влада заборонила релігійні збори поза місцями служіння. Під час похорону дозволяється перебувати тільки членам родини.

Для стримування спалаху вірусу також ввели низку додаткових обмежень у двох муніципалітетах на півночі країни, що найбільш постраждали від цієї хвороби, включаючи 11 годинну комендантську годину - з 18:00 вечора до 5:00 ранку.

Зростання нових випадків в Чорногорії припинилося 5 травня. До кінця місяця всі хворі одужали.

У перших числах червня влада офіційно оголосили Чорногорію вільної від коронавірусу.

Країна почала повертатися до нормального життя, зокрема, відновила міжнародне пасажирське авіасполучення зі 120 країнами.

Нові випадки почали реєструвати з 14 червня. За два тижні заразилися майже 100 осіб при загальній кількості 424 хворих.

Відзначимо, що нові спалахи коронавірусу за останні два тижні відбулися у 30 країнах Європейського регіону.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Черногория
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся