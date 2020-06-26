Чорногорія знову повертається до жорсткого карантину

Фото: лабораторія Інституту громадського здоров'я Чорногорії (flickr.com Vlada Crne Gore)

За два тижні заразилися майже 100 осіб

Влада Чорногорії повернула карантинні обмеження через новий спалах коронавірусу. Карантин повернули через місяць після заяви про завершення епідемії в країні.

Про це повідомляє Reuters.

В Чорногорії знову заборонені спортивні заходи та громадські збори на відкритому повітрі. Також влада заборонила релігійні збори поза місцями служіння. Під час похорону дозволяється перебувати тільки членам родини.

Для стримування спалаху вірусу також ввели низку додаткових обмежень у двох муніципалітетах на півночі країни, що найбільш постраждали від цієї хвороби, включаючи 11 годинну комендантську годину - з 18:00 вечора до 5:00 ранку.

Зростання нових випадків в Чорногорії припинилося 5 травня. До кінця місяця всі хворі одужали.

У перших числах червня влада офіційно оголосили Чорногорію вільної від коронавірусу.

Країна почала повертатися до нормального життя, зокрема, відновила міжнародне пасажирське авіасполучення зі 120 країнами.

Нові випадки почали реєструвати з 14 червня. За два тижні заразилися майже 100 осіб при загальній кількості 424 хворих.

Відзначимо, що нові спалахи коронавірусу за останні два тижні відбулися у 30 країнах Європейського регіону.

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Автор: Роман Калиниченко