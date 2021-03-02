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Перемогти COVID-19 до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ

Автор: Ігор Литвиненко

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають нереальним, щоб країни світу до кінця 2021 року змогли перемогти пандемію коронавірусу. При цьому у ВООЗ вважають можливим подолання найгірших наслідків пандемії.

Про це заявив представник ВООЗ Майкл Райан, передає "Радіо Свобода".

"Неможливо думати, що ми закінчимо з цим вірусом до кінця року. Але я думаю, що ми можемо подолати, якщо будемо розумні, найгірші наслідки - госпіталізації, смерті і трагедії, пов'язані з пандемією", - зазначив Райан.

Нагадаємо, вчора Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про зростання числа випадків COVID-19 у світі вперше за сім тижнів.

Також у ВООЗ заявили, що менше ніж 10% населення в усьому світі мають антитіла до коронавірусу. Про це свідчать результати майже 500 досліджень.

Відзначимо, в Україні минулого тижня розпочався процес вакцинації від коронавіруса. Станом на ранок понеділка в країні вакцинували понад 3 тисяч українців. При цьому низькі показники вакцинації у Міністерстві охорони здоров'я не вважають зривом плану.

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