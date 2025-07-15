"Свидание" со взрывчаткой: СБУ сорвала теракты против ВСУ в четырех городах

СБУ и Нацполиция сорвали серию терактов против украинских защитников в Киеве, Днепре, Виннице и Ровно. Исполнители были завербованы российскими спецслужбами через Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным СБУ, фигуранты действовали по инструкциям российских кураторов и планировали серию взрывов с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ).

Киев

В столице задержаны двое местных жителей, которые пытались заложить взрывчатку вблизи одной из воинских частей. Организатор диверсии - арестант киевского СИЗО, ранее поджегший авто ВСУ.

Находясь за решеткой, он координировал действия сообщников через другого рецидивиста и двух наркозависимых исполнителей на свободе.

Винница

На Житомирщине завербовали 19-летнего парня, которого впоследствии направили в Винницу.

Фото: СБУ сорвала теракты против ВСУ в четырех городах (t.me/SBUkr)

Там он пытался заложить взрывчатку возле жилого дома, где жили семьи украинских военных. Агент был задержан "на горячем" во время установки СВП.

Днепр

Супруги агентов РФ планировали убийство военного ВСУ. Женщина втерлась в доверие к защитнику, представившись сестрой его товарища, и договорилась о встрече.

Перед "свиданием" она попросила забрать вещи "брата" - это была сумка со взрывчаткой. Благодаря оперативной работе СБУ взрывчатку обезвредили, оба агента задержаны.

Ровно

Еще одного террориста задержали при попытке взорвать авто военного. Злоумышленник спрятал СВП в салоне машины и установил скрытую камеру, чтобы отследить момент появления цели. Подготовка теракта была сорвана.

Все завербованные получали задания через Telegram-каналы, которые маскировались под "вакансии" с легким заработком. Собранная доказательная база свидетельствует о прямой координации с российскими спецслужбами.

Что грозит

Фигурантам инкриминируют:

госизмену в условиях военного положения;

диверсию, совершенную организованной группой;

покушение на теракт;

незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.