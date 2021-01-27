"Помилково": у Литві пацієнтці ввели п'ятикратну дозу COVID-вакцини

У Литві ввели жінці помилково п'ять доз вакцини від коронавірусу. Інцидент стався в одній з лікарень міста Каунас.

Про це повідомив директор медичного закладу Мантаса Чесну, передає портал 15min.lt.

"Так вийшло, що флакон з вакциною не розбавили і всі п'ять доз, що знаходяться в ньому, ввели одній людині. Це людський фактор. З пацієнткою нічого поганого не сталося", - сказав Чесна.

За його словами, жінка, якій ввели препарат, що почуває себе добре, однак вона відчуває сильну біль у місці уколу.

Після інциденту лікарі проконсультувалися з Каунаської клінікою та представниками Pfizer, вакциною якої прищепили пацієнтку.

Наголошується, що через помилки медиків у Маріямполі чотири людини не отримали щеплення. Розслідування інциденту завершиться 28 січня.

Нагадаємо, в Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.

Раніше влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.