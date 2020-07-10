ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На всіх пляжах Києва купатися не рекомендовано через кишкову паличку

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 14:15
На всіх пляжах Києва купатися не рекомендовано через кишкову паличку
Фото: пляж (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс лактопозитивної кишкової палички перевищено

На всіх пляжах Києва встановлені жовті прапори. Це означає що купатися не рекомендовано через невідповідність води вимогам.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазнається в повідомленні, на пляжах перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички.

Цю ситуацію спричинили сильні дощі, які були останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято, зазначили в прес-службі.

Директор з розвитку зон рекреації КП "Плесо" Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо).

Протягом 3-х днів фахівці КП "Плесо" проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів, розповіли в прес-службі КМДА.

Нагадаємо, що жовтий прапор означає "не рекомендуємо купатися", зелений - "купання дозволено", червоний - "купатись заборонено!".

Як повідомляло РБК-Україна в Києві провели санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення та за результатами дослідження кишкову паличку зафіксували на 12 пляжах.

Нагадаємо, відхилення показників якості води виявлено на деяких пляжах по всій Україні, черз що пляжі рекомендовано закрити.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пляжКиївплавание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся