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"Плимут" с голом Таловерова шокировал "Манчестер Сити" в Кубке Англии (видео)

Манчестер, Суббота 01 марта 2025 22:32
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"Плимут" с голом Таловерова шокировал "Манчестер Сити" в Кубке Англии (видео) Фото: Точный удар Максима Таловерова в ворота европейского гранда (x.com/Argyle)
Автор: Андрей Костенко

"Плимут" украинского защитника Максима Таловерова продолжил удивлять в Кубке Англии. Клуб из Чемпионшипа достойно противостоял "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Кубок Англии, 1/8 финала

"Манчестер Сити" - "Плимут" - 3:1

Голы: О'Райли, 45+1, 76, де Брюйне, 90 - Таловеров, 38

На пути к 1/8 финала аутсайдер второго английского дивизиона выбил два клуба АПЛ - "Брентфорд" и "Ливерпуль". Но жребий неутомимо подбрасывал ему других непростых соперников. На этот раз играть пришлось хоть и с кризисным, но "Манчестер Сити". К тому же, на его поле.

Младшие по классу достойно противостояли недавнему победителю Лиги чемпионов, а под занавес первого тайма и вовсе шокировали стадион хозяев, открыв счет. Отличился Таловеров: после розыгрыша углового украинский защитник замкнул подачу ударом головой. Забегая наперед, отметим, что это был единственный голевой шанс "Плимута" в матче и команда его успешно реализовала.

Правда радоваться пришлось недолго. На перерыв соперники ушли уже при равном счете, после того как в ответ в компенсированные минуты забил 19-летний О'Райли. А во втором тайме более мастеровитые футболисты из Манчестера спокойно довели дело до победы. Сначала дубль оформил О'Райли, а точку в матче поставил опытный де Брюйне. 3:1 - очередного чуда не произошло.

Для Таловерова игра против "Сити" стала седьмой в составе "Плимута" во всех турнирах. А гол - уже вторым за короткий срок пребывания в Англии. Последний раз столько за сезон украинец забивал в составе чешского "Слована" из Либереца в сезоне-2022/23. А в предыдущем клубе - австрийском ЛАСКе он отличился лишь однажды в 67-ми матчах.

&quot;Плимут&quot; с голом Таловерова шокировал &quot;Манчестер Сити&quot; в Кубке Англии (видео)

Максим Таловеров почувствовал вкус к голам в Англии (фото: x.com/Argyle)

Ранее Цыганков отметился голом в Испании впервые за полгода.

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Футбол Манчестер Сити
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