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Плювати, що про тебе подумають: Маша Єфросиніна відірвалася з подружками в Парижі

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Маша Єфросиніна вирушила в подорож із подругами в столиці Франції

Маша Єфросиніна влаштувала яскраву поїздку в Париж разом із подругами і в місті романтики весела компанія вже встигла влаштувати фотосети у знакових місцях. Популярна телеведуча розповіла своїм шанувальникам про фантастичний та емоційний тріп та зізналася, що такі дівочі подорожі не можуть порівнятися з жодними іншими.

Українська теледіва не забуває також радувати шанувальників знімками в стильних вбраннях від відомих брендів, влаштовуючи справжній показ моди.

Єфросиніна також поділилася з фанами враженнями від поїздки, в якій можна відірватися по повній.

У своєму Instagram Маша у вільній білій футболці з цікавим принтом у вигляді двох "морячків" під верхнім одягом мальовничо описала яскраві будні разом з подружками у французькій столиці та зазначила, що такі тури - це абсолютно спеціальний жанр людських стосунків.

"Це, коли почуття свободи, себелюбства і цікавості зростає в рази! Це, коли п'єш шампанське і немає бодуна! Це дуже смішно і голосно, і плювати, що про тебе подумають... Це, коли в нотатках поповнення б'юті новинками, телефоном остеопата, назвою крутого колагену і бабусиним рецептом від ранкових набряків... Це галас у взуттєвому! Це, коли все обов'язково купили собі однакові джинси", - пише знаменитість.

Маша Єфросиніна розповіла про подорож до Парижа (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також Єфросиніна у підсумку дала веселу рекомендацію, перевірену на своєму досвіді: "будьте з дівчатами - будьте дівчатами".

У мережі шанувальники телеведучої разом з нею радіють яскравій поїздці дружною компанією і бажають океан щасливих вражень та позитивних емоцій.

  • 100% правда, такий обмін енергією і заряд космічний;
  • Чудовий пост! Нехай всі чоловіки вшановують і зрозуміють, чому дівчаткам так важливо їздити відпочивати з дівчатками, і ми збираємо дівчаток в короткі тури для перезавантаження, нових вражень та знайомств.
  • Яке щастя бути дівчинкою!
  • 100%! Дівчатками це дівчатками, і поки ти це не спробуєш, то в тебе не вся веселка життя;
  • Супер сказано, я заааааа!
  • Машуня, ви така класна!
  • Спасибі вам за крутий конкурс;
  • Кайфового відпочинку! Дівочі подорожі - це щось із чимось...
  • Я обов'язково раз на рік роблю собі таку подорож! Мудрий чоловік з радістю підтримує і відпускає мене в такі вилазки дівчатками;
  • Це ж реальна можливість повернутися у дитинство! Теж таке люблю!

Фото: скрін коментарів instagram.com/mashaefrosinina

Раніше ми писали про те, що Маша Єфросиніна показала рідкісне відео, на якому порушила свої принципи.

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