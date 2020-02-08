Плювати, що про тебе подумають: Маша Єфросиніна відірвалася з подружками в Парижі

Маша Єфросиніна вирушила в подорож із подругами в столиці Франції
Маша Єфросиніна влаштувала яскраву поїздку в Париж разом із подругами і в місті романтики весела компанія вже встигла влаштувати фотосети у знакових місцях. Популярна телеведуча розповіла своїм шанувальникам про фантастичний та емоційний тріп та зізналася, що такі дівочі подорожі не можуть порівнятися з жодними іншими.
Українська теледіва не забуває також радувати шанувальників знімками в стильних вбраннях від відомих брендів, влаштовуючи справжній показ моди.
Єфросиніна також поділилася з фанами враженнями від поїздки, в якій можна відірватися по повній.
У своєму Instagram Маша у вільній білій футболці з цікавим принтом у вигляді двох "морячків" під верхнім одягом мальовничо описала яскраві будні разом з подружками у французькій столиці та зазначила, що такі тури - це абсолютно спеціальний жанр людських стосунків.
"Це, коли почуття свободи, себелюбства і цікавості зростає в рази! Це, коли п'єш шампанське і немає бодуна! Це дуже смішно і голосно, і плювати, що про тебе подумають... Це, коли в нотатках поповнення б'юті новинками, телефоном остеопата, назвою крутого колагену і бабусиним рецептом від ранкових набряків... Це галас у взуттєвому! Це, коли все обов'язково купили собі однакові джинси", - пише знаменитість.
Маша Єфросиніна розповіла про подорож до Парижа (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Також Єфросиніна у підсумку дала веселу рекомендацію, перевірену на своєму досвіді: "будьте з дівчатами - будьте дівчатами".
У мережі шанувальники телеведучої разом з нею радіють яскравій поїздці дружною компанією і бажають океан щасливих вражень та позитивних емоцій.
Фото: скрін коментарів instagram.com/mashaefrosinina
Раніше ми писали про те, що Маша Єфросиніна показала рідкісне відео, на якому порушила свої принципи.