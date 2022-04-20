"Полонених у Попасній наказано вбити": українська розвідка перехопила наказ військам РФ

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал ГУР Міноборони .

Під час розмови військовослужбовців РФ один із них наказує залишити живим українського командира. Натомість інших військових ЗСУ він завуальовано вимагає вбити.

"Старшого серед них залишити, інших відпустити назавжди, назавжди відпустити, щоб їх ніхто ніколи більше не бачив, зокрема, рідні", – говорить невідомий.

У розвідці нагадали, що подібні страти є відвертим воєнним злочином і порушенням міжнародного законодавства, які не мають терміну давності. ГУР гарантувало, що всі воєнні злочинці з РФ понесуть покарання за свої дії.