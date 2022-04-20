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"Полонених у Попасній наказано вбити": українська розвідка перехопила наказ військам РФ

Фото: Українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіоперехоплення розмови російських окупантів, які збираються вбити взятих у полон бійців Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ГУР Міноборони.

Під час розмови військовослужбовців РФ один із них наказує залишити живим українського командира. Натомість інших військових ЗСУ він завуальовано вимагає вбити.

"Старшого серед них залишити, інших відпустити назавжди, назавжди відпустити, щоб їх ніхто ніколи більше не бачив, зокрема, рідні", – говорить невідомий.

У розвідці нагадали, що подібні страти є відвертим воєнним злочином і порушенням міжнародного законодавства, які не мають терміну давності. ГУР гарантувало, що всі воєнні злочинці з РФ понесуть покарання за свої дії.

До слова, Збройні сили відбили 9 атак ворожих військ на території Донецької та Луганської областей.

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