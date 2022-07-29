Полонених перевели в обстріляний барак напередодні. Нові деталі трагедії в Оленівці

Так, співрозмовник РБК-Україна підтвердив факт загибелі українських військовополонених, зазначивши, що місце їх утримання обстріляли ворожі війська.

"На жаль, це правда. Росіяни обстріляли барак, у який за кілька днів перед цим перевели частину полонених", - додало джерело.

Цю інформацію підтверджує і радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Класична, цинічна і дуже продумана false flag operation", - констатував він, підтвердивши, що полонені опинилися в бараку невипадково.