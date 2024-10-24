Плавучие электростанции в Украине: как обеспечат их защиту от обстрелов

Собеседник издания заверил, что установка плавучих электростанций – это абсолютно реальный проект, который планируется реализовать уже в ближайшее время.

Суда технического флота с генераторными установками (газопоршневыми и/или газотурбинными) будут размещены в зонах, находящихся под серьезной защитой ПВО. Кроме того, они будут не под украинским флагом.

"ПВО и то, что суда будут не под украинским флагом, должно будет защитить их от атак", – сказал собеседник издания.