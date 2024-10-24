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Плавучие электростанции в Украине: как обеспечат их защиту от обстрелов

Плавучая электростанция (фото: Wikipedia)
Автор: Юрий Дощатов

Плавучие электростанции, которые планируется разместить в Одесской области, будут защищены не только средствами противовоздушной обороны.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с реализацией этого проекта.

Собеседник издания заверил, что установка плавучих электростанций – это абсолютно реальный проект, который планируется реализовать уже в ближайшее время.

Суда технического флота с генераторными установками (газопоршневыми и/или газотурбинными) будут размещены в зонах, находящихся под серьезной защитой ПВО. Кроме того, они будут не под украинским флагом.

"ПВО и то, что суда будут не под украинским флагом, должно будет защитить их от атак", – сказал собеседник издания.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре Кабинет министров утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота. НКРЭКУ уже утвердила особые условия подключения плавучих электростанций к системе передачи на время военного положения. По оценке "Укрэнерго", плавучие электростанций могут добавить 250 МВт генерации электроэнергии.

В январе прошлого года турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении отправить в Украину плавучие электростанции мощностью 500 МВт.

Также сообщалось, что немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением о размещении своих плавучих электростанций в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.

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