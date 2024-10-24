ua en ru
Чт, 24 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Плавучие электростанции в Украине: как обеспечат их защиту от обстрелов

Киев, Четверг 24 октября 2024 06:15
UA EN RU
Плавучие электростанции в Украине: как обеспечат их защиту от обстрелов Плавучая электростанция (фото: Wikipedia)
Автор: Юрий Дощатов

Плавучие электростанции, которые планируется разместить в Одесской области, будут защищены не только средствами противовоздушной обороны.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с реализацией этого проекта.

Собеседник издания заверил, что установка плавучих электростанций – это абсолютно реальный проект, который планируется реализовать уже в ближайшее время.

Суда технического флота с генераторными установками (газопоршневыми и/или газотурбинными) будут размещены в зонах, находящихся под серьезной защитой ПВО. Кроме того, они будут не под украинским флагом.

"ПВО и то, что суда будут не под украинским флагом, должно будет защитить их от атак", – сказал собеседник издания.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре Кабинет министров утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота. НКРЭКУ уже утвердила особые условия подключения плавучих электростанций к системе передачи на время военного положения. По оценке "Укрэнерго", плавучие электростанций могут добавить 250 МВт генерации электроэнергии.

В январе прошлого года турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении отправить в Украину плавучие электростанции мощностью 500 МВт.

Также сообщалось, что немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением о размещении своих плавучих электростанций в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Отключения света
NEWS
Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро
Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро
DAILY
Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы