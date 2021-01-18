Платну вакцинацію проводитимуть паралельно з державною, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що комерційна вакцинація в Україні буде проводитися паралельно з державною. Перші партії вакцини мають надійти в Україну не пізніше лютого.

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, уряд зараз веде переговори з шістьма виробниками вакцини. Вони проходять фінальну стадію клінічних досліджень.

"Ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх нашим партнерам про необхідність постачання перших партій вакцини як можна швидше. Зараз можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат - у України буде вакцина не пізніше лютого", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що зараз є можливість вибрати з трьох вакцин. Вони, швидше за все, будуть у перших партіях поставки.

"Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі - це вже питання до таким компаніям, вони також ведуть свої переговори та укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державної вакцинацією", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що розраховує на старт вакцинації в середині лютого. Почнуть робити щеплення препаратами Sinovac і Pfizer.

При цьому в МОЗ зазначали, що можливість платної вакцинації з'явиться не раніше другої половини 2021 року.