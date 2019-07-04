У сукні зі шлейфом і глибоким декольте: перші фото з весілля Тодоренко і Топалова

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Пара влаштувала романтичний фотосет на балконі

Регіна Тодоренко і Влад Топалов довго і ретельно готувалися до важливої у їх житті події – 3 липня, в середу, пара зіграла пишне весілля в Сорренто. Ведуча і музикант скромно розписалися в жовтні минулого року, а вже в грудні стали щасливими батьками синочка Михайла, тільки от маштабного торжества у молодят не було! Регіна і Влад вирішили виправити цю помилку і влаштували свято в Італії, запросивши зіркових гостей: теледіву Лесю Никитюк, зірок шоу "Орел і Решка" Аліну Астровську та Марію Івакову, колишню колегу Тодоренко по гурту Real O, співачку і хореографа Олену Чирву та інших. В Instagram вже з'явилися перші фото Регіни у весільній сукні і Влада у святковому костюмі.

Для торжества ведуча обрала білосніжне плаття з прозорим, невагомим шлейфом від плечей, а також значним вирізом в області декольте. Її волосся було зібране в элеганую зачіску з хвостом, а в якості аксесуарів виступали довгі сережки з камінням.

Влад одягнув чорні штани, білий піджак і сорочку, а доповним образ елегантним "метеликом".

Весільна фотосесія Регіни Тодоренко і Влада Топалова (instagram.com/starbom_com)

Весільна фотосесія Регіни Тодоренко і Влада Топалова (instagram.com/reginatodorenko2245)

За кілька днів до весілля музикант розповів про неприємний інцидент, що трапився з ним в аеропорту. Свято виявилося буквально на грані зриву, адже валіза артиста з речами просто не долетіла до місця призначення. У терміновому порядку Влад почав шукати весільне вбрання, і впорався із завданням на ура!

Напередодні, 2 червня, Влад і Регіна організували передсвяткову вечерю на відкритій терасі з видом на мальовничі італійські околиці.

До речі, вранці 3 липня Регіна влаштувала передвесільну фотосесію. Під час бекстейджу зі зйомок вона позувала в розкішних вишуканих інтер'єрах.

Також схвильована Регіна Тодоренко зізналася, що дуже переживає і мріє, щоб її весілля пройшло, немов у "романтичній комедії".