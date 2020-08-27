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Пластид, міни та гранати: на Донбасі виявили схрон добробату

Автор: Дмитро Левицький

У Волноваському районі Донецької області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів. Арсенал у 2014-2015 роках облаштували бійці добровольчого батальйону, який вже вийшов з району операції Об'єднаних сил.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Арсенал був облаштований у покинутій будівлі старої ферми. Зі схрону оперативники спецслужби вилучили:

  • 20 кілограмів пластиду;
  • 10 протитанкових мін ПТМ-62;
  • 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72;
  • 66 гранат Ф-1 та РПГ-6;
  • 2 протитанкові гранатомети РПГ-26;
  • 2 постріли до гранатомету СПГ-9;
  • автомат Калашникова та танковий кулемет Калашникова;
  • майже 23 тисячі набоїв різного калібру;
  • 10 метрів бікфордового шнура.

Тепер правоохоронці встановлюють осіб, які облаштували знайдений схрон боєприпасів, а також які у них були цілі його використання.

Фото: схрон з боєприпасами (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, арсенал боєприпасів підконтрольних Росії незаконних збройних формувань виявили раніше у Донецькій області.

Крім того, СБУ виявила арсенал боєприпасів, який бойовики планували використати для здійснення терактів на підконтрольній Україні території.

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