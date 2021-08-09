Плани Кабміну зменшити платіжку населенню за електроенергію створить проблеми з МВФ, - економіст

Плани Кабінету міністрів зменшити для переважної більшості населення платіжку на електроенергію на 24 грн в місяць шляхом відмови від ремонтів ліній електропередачі матиме катастрофічні наслідки та поставить хрест на інтеграції України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на коментар економіста Бориса Кушнірука.

"Навіть спроба таким чином знизити тариф і забрати інвестиції з електромереж поставить хрест на всіх прагненнях інтеграції до енергосистеми ЄС. Більше того, МФВ також не зрадіє такому махровому популізму влади", - зазначив економіст.

Він наголосив, що намір уряду знизити тариф на 24 коп./кВт-година або 24 грн в місяць для абсолютної більшості населення - абсурдне з економічної точки зору.

"Це чистої води популізм та демонстративне економічне невігластво. Платіжка для квартири пенсіонерки з місячним споживанням 100 кВт знизиться на 24 грн. (2 буханки хліба), а для власника котеджу в Конча-Заспі зі споживанням 5000 кВт годин - на 1200 грн в місяць", - наголосив Кушнірук.

Він додав, що уряд пропонує забрати у обленерго частину коштів, які мали піти на ремонти і оновлення мереж, на компенсацію пільгових цін для населення. Мова йде про 6 млрд грн на рік.

"Це дуже небезпечний крок. Без ремонту ліній електропередачі і трансформаторів енергомережі взимку розваляться. І не важливо буде скільки тариф, якщо електроенергії в селі не буде. До того ж, насправді, в умовах об'єктивного загальносвітового тренду зростання споживання електроенергії в економіці, вкрай потрібно не зменшувати, а збільшувати інвестиції в оновлення електромереж і електропідстанцій", - наголосив економіст.

Як повідомлялося, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення шляхом різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

Шляхом відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.