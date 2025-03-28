Планировал убийства военных в Черниговской области: СБУ задержала агента ГРУ

Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ, который планировал убийства украинских военных в Черниговской области. Злоумышленник готовил теракты с помощью взрывных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, мужчина планировал использовать самодельные взрывные устройства и дроны-камикадзе для ликвидации украинских военных. Задержали агента в ноябре 2024 года в Чернигове, после того, как он привлек внимание СБУ из-за пророссийских комментариев в Telegram.

Злоумышленник, 45-летний безработный местный житель, поджег военный автомобиль и трансформаторную подстанцию "Укрзализныци", а также готовил удары по областному центру.

Между прочим, его основными целями были военные госпитали и комплексы противовоздушной обороны.

Служба безопасности Украины приговорила к 15 годам тюремного заключения агента российской военной разведки, который готовил покушения на украинских военных в Черниговской области.

Служба безопасности прервала его связи с российскими спецслужбами и сорвала планы на теракты против украинских военных.

Суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: