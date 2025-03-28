Планировал убийства военных в Черниговской области: СБУ задержала агента ГРУ
Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ, который планировал убийства украинских военных в Черниговской области. Злоумышленник готовил теракты с помощью взрывных устройств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным следствия, мужчина планировал использовать самодельные взрывные устройства и дроны-камикадзе для ликвидации украинских военных. Задержали агента в ноябре 2024 года в Чернигове, после того, как он привлек внимание СБУ из-за пророссийских комментариев в Telegram.
Злоумышленник, 45-летний безработный местный житель, поджег военный автомобиль и трансформаторную подстанцию "Укрзализныци", а также готовил удары по областному центру.
Между прочим, его основными целями были военные госпитали и комплексы противовоздушной обороны.
Служба безопасности Украины приговорила к 15 годам тюремного заключения агента российской военной разведки, который готовил покушения на украинских военных в Черниговской области.
Служба безопасности прервала его связи с российскими спецслужбами и сорвала планы на теракты против украинских военных.
Суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, что в Одессе задержан агент Главного разведывательного управления (ГРУ), которая готовила схроны для терактов. После возвращения в город, предательница пыталась заложить части самодельного взрывного устройства в тайник возле портовой инфраструктуры.
Однако на этом этапе ее задержали контрразведчики СБУ, изъяв часть взрывного устройства.
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