Планировали теракты в ТЦК. СБУ разоблачила завербованных через Telegram агентов ФСБ

В Центре объяснили, что 27-летний наркозависимый житель Киевской области и его сожительница искали "легкие" деньги на Telegram-каналах. Там с ними на связь вышли сотрудники российского ФСБ. Они дали задание изготовить взрывчатку и взорвать пункт базирования местных подразделений полиции, ТЦК или прокуратуры. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агентов, задокументировали их контакты с российской спецслужбой и подготовку к терактам.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей и им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.