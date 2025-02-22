Планировали теракты в ТЦК. СБУ разоблачила завербованных через Telegram агентов ФСБ

СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые через Telegram пытались завербовать местных жителей для совершения терактов в Киевской области. Злоумышленники планировали взрывы на объектах правоохранителей и прокуратуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
В Центре объяснили, что 27-летний наркозависимый житель Киевской области и его сожительница искали "легкие" деньги на Telegram-каналах. Там с ними на связь вышли сотрудники российского ФСБ. Они дали задание изготовить взрывчатку и взорвать пункт базирования местных подразделений полиции, ТЦК или прокуратуры.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей и им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Киевской области Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали российского агента, который передавал ФСБ РФ данные о бывших заключенных, воюющих на стороне Украины.
Кроме того, в Одессе правоохранители задержали еще одного агента ФСБ, который осуществлял шпионаж за украинскими кораблями, которые патрулируют Черноморскую акваторию.
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