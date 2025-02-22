Планировали теракты в ТЦК. СБУ разоблачила завербованных через Telegram агентов ФСБ

СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые через Telegram пытались завербовать местных жителей для совершения терактов в Киевской области. Злоумышленники планировали взрывы на объектах правоохранителей и прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI ).

В Центре объяснили, что 27-летний наркозависимый житель Киевской области и его сожительница искали "легкие" деньги на Telegram-каналах. Там с ними на связь вышли сотрудники российского ФСБ. Они дали задание изготовить взрывчатку и взорвать пункт базирования местных подразделений полиции, ТЦК или прокуратуры. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агентов, задокументировали их контакты с российской спецслужбой и подготовку к терактам.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей и им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.