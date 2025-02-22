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Планировали теракты в ТЦК. СБУ разоблачила завербованных через Telegram агентов ФСБ

Украина, Суббота 22 февраля 2025 19:53
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Планировали теракты в ТЦК. СБУ разоблачила завербованных через Telegram агентов ФСБ Фото: СБУ разоблачила завербованных через Telegram агентов ФСБ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые через Telegram пытались завербовать местных жителей для совершения терактов в Киевской области. Злоумышленники планировали взрывы на объектах правоохранителей и прокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

В Центре объяснили, что 27-летний наркозависимый житель Киевской области и его сожительница искали "легкие" деньги на Telegram-каналах. Там с ними на связь вышли сотрудники российского ФСБ. Они дали задание изготовить взрывчатку и взорвать пункт базирования местных подразделений полиции, ТЦК или прокуратуры. Планировали теракты в ТЦК. СБУ разоблачила завербованных через Telegram агентов ФСБСотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агентов, задокументировали их контакты с российской спецслужбой и подготовку к терактам.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей и им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киевской области Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали российского агента, который передавал ФСБ РФ данные о бывших заключенных, воюющих на стороне Украины.

Кроме того, в Одессе правоохранители задержали еще одного агента ФСБ, который осуществлял шпионаж за украинскими кораблями, которые патрулируют Черноморскую акваторию.

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