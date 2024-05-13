RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планировали сразу четыре взрыва. СБУ раскрыла подробности терактов, которые готовило ГРУ РФ в Киеве

Фото: СБУ рассказала подробности терактов, которые готовила РФ в Киеве на 9 мая (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала группу агентов российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве до 9 мая. Они уже успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. В результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российского ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе", - говорится в сообщении.

Взрывчатка была замаскирована

По имеющимся данным, самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластической взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна повлечь за собой масштабные пожары.

По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов - чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.

 

Теракт у кафе

Еще один теракт должен был произойти у популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в припаркованный рядом автомобиль.

"Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу России. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", - заявил глава СБУ Василий Малюк.

Что известно о кураторе терактов

Контрразведка Службы безопасности установила, что куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, проходящий службу в воинской части №92154.

Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в Московской области.

СБУ долгое время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры.

Не первая диверсия на счету

В частности, Юрий Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться во Львовской области в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы.

Сейчас Служба безопасности установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, доставлявших взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями, в частности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ⁠ст. 113 (диверсия);
  • ⁠ст. 258 (террористический акт).

Им грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, российское ГРУ планировало провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности УкраиныТерактГРУВойна в Украине