Что произошло

Предательницей оказалась 21-летняя жительница прифронтового города Константиновка Донецкой области, которую завербовали двое представителей российских спецслужб. По их указанию девушка должна была прибыть в Одесскую область и арендовать там квартиру, в которой позже и была изготовлена взрывчатка.

Фото: планировала теракт против подразделения военной службы правопорядка, задержана предательница (t.me/SBUkr)

"Основой для взрывного устройства был пластид, который она забрала из заранее подготовленного тайника. При этом для осуществления максимального поражения агент начинила его гайками, а для дистанционной детонации - снарядила мобильный телефон", - добавляет СБУ.

Предательница была задержана сразу после закладки средств поражения.

Что грозит

В соответствии с ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц), девушке грозит 12 лет тюрьмы.