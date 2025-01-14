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Планировала теракт против подразделения военной службы правопорядка, задержана предательница

Вторник 14 января 2025 10:47
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Планировала теракт против подразделения военной службы правопорядка, задержана предательница Фото: планировала теракт против подразделения военной службы правопорядка, задержана предательница (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области задержана 21-летняя предательница, которая готовила теракт возле административного здания подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и припаркованного рядом автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Предательницей оказалась 21-летняя жительница прифронтового города Константиновка Донецкой области, которую завербовали двое представителей российских спецслужб. По их указанию девушка должна была прибыть в Одесскую область и арендовать там квартиру, в которой позже и была изготовлена взрывчатка.

Фото: планировала теракт против подразделения военной службы правопорядка, задержана предательница (t.me/SBUkr)

"Основой для взрывного устройства был пластид, который она забрала из заранее подготовленного тайника. При этом для осуществления максимального поражения агент начинила его гайками, а для дистанционной детонации - снарядила мобильный телефон", - добавляет СБУ.

Предательница была задержана сразу после закладки средств поражения.

Что грозит

В соответствии с ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц), девушке грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как 14 декабря в Днепре произошел взрыв возле здания территориального центра комплектования (ТЦК), в результате чего погиб военный. Через несколько часов правоохранители задержали непосредственного исполнителя преступления - 37-летнего местного жителя, который работал на спецслужбы РФ.

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