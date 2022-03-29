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Планові щеплення в умовах війни: українцям пояснили, куди треба звертатися

Фото: українці мають можливість отримати планове щеплення навіть в умовах війни (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українцям нагадали, що навіть в умовах війни в країні є можливість отримати планове щеплення. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, а тим хто вимушено покинув свою домівку - до найближчого центру первинної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСЗУ.

У відомстві зазначають, що національний календар щеплень включає вакцинацію від 10 хвороб: гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, паротиту і краснухи. Більшість із них проводять у дитинстві, щеплення від правця і дифтерії - кожні 10 років.

"Якщо ви пропустили ревакцинацію від дифтерії та правця або маєте дітей, яким потрібне планове щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря. Якщо переїхали - до найближчого центру первинної допомоги. Знайти його допоможуть за номером 16-77", - пояснюють в НСЗУ.

Навіть без декларації з лікарем первинна допомога буде безоплатна

"Розкажіть лікарю, які щеплення уже є у вас чи вашої дитини. Лікар допоможе скласти графік. Щеплення вакцинами, закупленими коштом державного бюджету, є безоплатними для пацієнтів. Безоплатною є вакцинація проти COVID-19", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, як вакцинуватися від коронавірусу тим, хто вимушено покинув Україну.

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