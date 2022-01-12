RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Планували "атакувати" Пакистан: хакери з Індії випадково заразили свою техніку вірусом

Автор: Сергій Пишкін

Індійські хакери випадково заразили свою техніку власним вірусом. Перед цим вони влаштували кібератаку на установи Пакистану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Malwarebytes.

Угрупування хакерів PatchWork, розробило вірус, який отримав назву Ragnatela, для стеження за комп’ютерами, отримування списку запущених програм, а також знімків екрану й завантажування файлів.

Хакери ж, зі свого боку, влаштували кібератаку на співробітників Міністерства оборони Пакистану, Національного університету оборони в Ісламабаді та біологів з пакистанських університетів. Аби завантажити свій вірус на чужі комп’ютери - вони надсилали листи до установ від, нібито, влади країни.

Втім, під час своєї хакерської "кампанії", зловмисники випадково заразили й власну техніку. Це, зі свого боку, дозволило фахівцям кібербезпеки слідкувати за діями злочинців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяПакистан