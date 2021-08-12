Планета у вогні: NASA опублікувало карту пожеж

У світі масштабні лісові пожежі вирують на п'яти з шести континетів. Пожеж немає тільки в Антарктиді.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на карту NASA .

Вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар і Індонезія.

Туреччина

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів в Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

Фото: пожежі в Туреччині (twitter.com/muhammed_nine)

У той же час, іншу частину країни накрили повені.

Massive flood strikes #Turkey's black sea region!



Our sympathypic.twitter.com/UOibnvntAT — LEILA (@LeylaRostami) August 11, 2021

Греція

Через пожежі в Греції перекрили частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.

Residents in northern Algeria used water hoses and tree branches to try to stop raging wildfires which have left 65 people dead.



Watch more videos from Sky News: https://t.co/bLVtq4oblJ pic.twitter.com/B9wlsZqQQy — Sky News (@SkyNews) August 12, 2021

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

At least 65 people have been killed in fires raging through northern Algeria. The flames have been stoked by sweltering temperatures that have also exacerbated fires in Greece and Italy https://t.co/PfOZmuAcxb pic.twitter.com/Xe7eLVF1cb — Reuters (@Reuters) August 12, 2021

Алжир

Лісові пожежі в Алжирі виникли в гірських районах на схід від столиці країни і вже підібралися до житлових будинків. Багатьом місцевим жителям довелося рятуватися втечею.

Щонайменше 25 солдатів і 17 мирних жителів загинули в результаті лісових пожеж на схід від столиці Алжиру.

Фото: пожежі в Алжирі (twitter.com/MahmoudChabani3)