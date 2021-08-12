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Планета у вогні: NASA опублікувало карту пожеж

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Каліфорнія, Четвер 12 серпня 2021 11:41
Планета у вогні: NASA опублікувало карту пожеж Фото: планету охопили пожежі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У світі масштабні лісові пожежі вирують на п'яти з шести континетів. Пожеж немає тільки в Антарктиді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту NASA.

Вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар і Індонезія.

Планета у вогні: NASA опублікувало карту пожеж

Туреччина

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів в Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

Планета у вогні: NASA опублікувало карту пожежФото: пожежі в Туреччині (twitter.com/muhammed_nine)

У той же час, іншу частину країни накрили повені.

Греція

Через пожежі в Греції перекрили частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Алжир

Лісові пожежі в Алжирі виникли в гірських районах на схід від столиці країни і вже підібралися до житлових будинків. Багатьом місцевим жителям довелося рятуватися втечею.

Щонайменше 25 солдатів і 17 мирних жителів загинули в результаті лісових пожеж на схід від столиці Алжиру.

Планета у вогні: NASA опублікувало карту пожежФото: пожежі в Алжирі (twitter.com/MahmoudChabani3)

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Пожежа NASA Греція Турция Алжир
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