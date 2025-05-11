Пьянство, драки и домогательства: перехваченный разговор разоблачил дебоши солдат РФ в тылу

В перехваченном разговоре двух россиян слышно, как жительница Белгородской области рассказывает российскому военному о пьяных дебошах, драках и домогательствах, которые устраивают солдаты РФ в приграничных селах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить" .

"Российское приграничье продолжает сполна ощущать на себе что такое российская армия. И мы сейчас даже не об авиабомбах, которые сбрасывают на головы своим же мирным жителям ВСК РФ, а о том, как ведут себя путинские военные в тылу", - отметили в центре.

В новом перехвате, обнародованном проектом "Хочу жить", военнослужащий РФ рассказал знакомой жительнице Белгородщины, что его сослуживцы ездят за водкой на танке, на что та ответила, что и в ее селе, и в соседних населенных пунктах такое происходит практически ежедневно. Солдаты напиваются и ведут себя неподобающим образом.

"Напились и баб искали по Бубновому! Молоденьких девочек им надо... Так там люди "караул!" кричали... Они что хотят, то и делают. Пьяные лазят по селу, бьются прямо у людей на глазах", - рассказала россиянка.

Российские военные, по ее словам, чувствуют себя полностью безнаказанно.

"Пьяные бродят по селу - и по Халани, и здесь по Песчаному. Бьются прямо на глазах у людей", - добавила она.

В качестве примера их "культурного досуга" она вспоминает эпизод, когда пьяные военные "на все Песчаное хором пели "Катюшу".

Зато российский военный, с которым говорит женщина, сам сейчас находится в тылу после ранения и, по его словам, занимается ремонтом техники. Он жалуется на ситуацию на фронте.

"Захвата никакого нет... Еще не хватало, чтобы снова туда загнали", - сообщил он.

В проекте "Хочу жить" отметили, что сейчас жители российского приграничья на собственном опыте смогли убедиться, что такое "защита" от российской армии.

По их словам, речь идет не только о бомбардировках, когда ВКС РФ сбрасывают авиабомбы на головы собственных граждан, но и о повседневном поведении пьяных и разнузданных военных в тылу.