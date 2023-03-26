На севере Германии произошла стрельба, есть жертвы

Инцидент произошел в районе Лангенхорн. На место происшествия прибыло более двух десятков машин.

Прокуратура Гамбурга сообщила, что один из погибших, предположительно, является предполагаемым стрелком. Он произвел несколько выстрелов в другого мужчину, а затем направил оружие на себя.

Полиция сообщила, что они завершили первоначальное реагирование и теперь расследуют инцидент. Офицеры обнаружили двух мертвых мужчин на дорожке между двумя жилыми домами. Оба, как говорят, скончались от огнестрельных ранений мгновенно.

Стрелявшему было 50 лет, а его жертве - 42 года. Мужчины были знакомы, отметили правоохранители.

Напомним, 9 марта не менее семи человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге. Также по меньшей мере восемь человек получили ранения.

По данным МИД Украины, тогда в результате стрельбы получила ранения гражданка Украины.

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