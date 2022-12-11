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На севере Косово прозвучали взрывы и стрельба

Фото: на севере Косова очередная эскалация (alo.rs)
Автор: Владимир Костырин

На севере Косово на фоне эскалации прозвучало два взрыва в Звечане, расположенном в нескольких километрах от города Косовска-Митровица, после чего уже в другом районе - возле перекрытого КПП "Ярине" - раздавались звуки стрельбы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал В92.

Отмечается, что вечером 10 декабря стрельба была слышна около КПП "Ярине" в районе Зубин Поток, в селе Стуоче - тоже на севере частично признанного государства - и длилась она около пятнадцати минут.

О двух взрывах в н.п. Звечан сообщал корреспондент "Вечерње новости", находясь на месте.

Правоохранители перекрыли дорогу в двух местах на пути к административному перекрестку Ярине. Также полиция блокировала въезд из Сербии через КПП "Брняк", которые находятся в северной части Косово. Правоохранители утверждают, что такой шаг был принять в рамках мер безопасности.

В полиции также заявили, что попали под обстрел в нескольких местах недалеко от озера на границе с Сербией, на дороге Дзинг в направлении пограничного пункта "Брняк". Отмечается, что подразделения правоохранителей обстреляли "лица определенных преступных группировок, перекрывших несколько дорог на севере страны".

"Подразделения полиции в порядке самообороны были вынуждены ответить огнестрельным оружием преступникам, которые были отброшены и бежали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении правоохранителей.

О раненых или травмированных в результате стрельбы официальных данных нет.

Напомним, 10 декабря на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной этому стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.

Позже власти частично признанного государства закрыли несколько КПП на границе с Сербией и перенесли местные выборы.

Добавим, что президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна направит миссии НАТО запрос о вводе армии и полицейских в Косово.

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