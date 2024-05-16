В северной части Волчанска оккупанты расстреляли гражданского, - МВД

Как отметил Клименко, по оперативной информации по состоянию на данный момент, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.

"Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался бежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили", - информирует Клименко.

По фактам нарушения правил и обычаев войны следователи Национальной полиции в Харьковской области возбудили уголовное производство.

"Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей", - отмечает он.