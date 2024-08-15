Северная Корея впервые с начала пандемии COVID-19 откроет границы для туризма

Северная Корея впервые почти за пять лет собирается открыть свою страну для массового туризма. Страна разрешит въезд иностранцам после того, как закрыла свои границы в начале пандемии COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как заявили два крупных туроператора, они получили уведомления от своих партнеров в КНДР о том, что возобновление путешествий начнется в декабре 2024 года. Компания KTG Tours также опубликовала в социальных сетях сообщения, что посетители смогут уехать в Самджион с этой зимой.
Северокорейский режим начал ослаблять ограничения на границе около года назад, но не открылся для туристических групп. Они, в свою очередь, были источником наличных денег для государства с мизерными валютными резервами.
"Эти туристы предоставляли средства, которые помогали стране совершать транзакции за границей, в то время как она остается отрезанной от международного банкинга", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что КНДР является дружественной к российскому режиму диктатора Путина страной. Так, Северная Корея и Россия возобновили соглашение, заключенное в эпоху холодной войны, когда Путин и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне весной и согласились оказать военную помощь, если они подвергаются нападению.
Также КНДР предоставляет оружие России для войны против Украины. В частности, 11 августа, во время комбинированной атаки РФ по территории нашего государства, российскими войсками была применена северокорейская ракета.
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