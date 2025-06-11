Южную Африку сковала снежная буря: непогода вызвала ДТП и перебои с электричеством
В Южно-Африканской Республике с выходных бушевала непогода. Мощный холодный фронт принес сильные снегопады, которые привели к смертельному ДТП, закрытию дорог и массовым отключениям света.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщил представитель департамента транспорта Восточного Кейпа Унати Бинкосе, на трассе N2 в результате непогоды погибли пять человек.
Южно-Африканская метеорологическая служба еще в конце прошлой недели предупреждала о существенном снижении температур, обильных дождях, сильных ветрах и снеге, особенно в восточных регионах. Снегопады фиксируют с понедельника, 9 июня, в провинциях Восточный Кейп, Квазулу-Натал и Фри Стейт. Из-за этого частично перекрыли трассу N2, которая соединяет эти регионы.
Энергетическая компания Eskom заявила, что получает большое количество обращений от потребителей из-за массовых отключений электроэнергии, вызванных непогодой. Компания мобилизует дополнительные ресурсы для скорейшего устранения аварий.
Обычно в ЮАР зимы продолжаются с июня по август. Снег в этот период - не редкость, а температура часто опускается ниже нуля.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что в мае во Львовской области выпал снег. Заснеженные пейзажи зафиксировали в Тухольце и Славском. Это редкое, но возможное для региона явление.
Также мы рассказывали, что в мае в Карпатах выпал снег. Также в горах фиксировали небольшой мороз.
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