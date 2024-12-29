В Южной Корее обнаружили тела всех 179 жертв масштабной авиакатастрофы

Авария произошла около 9:07 по местному времени. К вечеру на месте трагедии обнаружили тела 179 человек. Только два человека, которые были на борту, выжили в результате авиакатастрофы.

Всего на борту рейса 7C2216 Jeju Air находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.

Авария с пассажирским самолетом Jeju Air стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее.

До этого наиболее смертоносной считалась катастрофа Asiana Haenam, которая произошла в 1993 году. Тогда погибли 66 человек. Масштабы сегодняшней трагедии почти втрое больше.