RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Южной Корее обнаружили тела всех 179 жертв масштабной авиакатастрофы

Фото: в Южной Корее обнаружили тела всех 179 жертв авиакатастрофы (x.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Южной Корее обнаружили тела всех жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан. В результате аварии погибли 179 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Авария произошла около 9:07 по местному времени. К вечеру на месте трагедии обнаружили тела 179 человек. Только два человека, которые были на борту, выжили в результате авиакатастрофы.

Всего на борту рейса 7C2216 Jeju Air находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.

Авария с пассажирским самолетом Jeju Air стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее.

До этого наиболее смертоносной считалась катастрофа Asiana Haenam, которая произошла в 1993 году. Тогда погибли 66 человек. Масштабы сегодняшней трагедии почти втрое больше.

 

Авиакатастрофа в Южной Корее

В воскресенье, 29 декабря, в аэропорту южнокорейского города Муан потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который совершал рейс 7C2216. Самолет летел из Бангкока, большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи.

Самолет не смог выпустить шасси, поэтому выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался во внешнюю стену аэропорта и загорелся. Предварительной причиной отказа самолета называют отказ механизма шасси из-за столкновения со стаей птиц.

Подробнее о масштабной авиакатастрофе в Южной Корее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная КореяАвиакатастрофа