В Южной Корее обнаружили тела всех 179 жертв масштабной авиакатастрофы
В Южной Корее обнаружили тела всех жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан. В результате аварии погибли 179 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Авария произошла около 9:07 по местному времени. К вечеру на месте трагедии обнаружили тела 179 человек. Только два человека, которые были на борту, выжили в результате авиакатастрофы.
Всего на борту рейса 7C2216 Jeju Air находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота.
Авария с пассажирским самолетом Jeju Air стала самой смертоносной авиакатастрофой в Южной Корее.
До этого наиболее смертоносной считалась катастрофа Asiana Haenam, которая произошла в 1993 году. Тогда погибли 66 человек. Масштабы сегодняшней трагедии почти втрое больше.
Авиакатастрофа в Южной Корее
В воскресенье, 29 декабря, в аэропорту южнокорейского города Муан потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который совершал рейс 7C2216. Самолет летел из Бангкока, большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи.
Самолет не смог выпустить шасси, поэтому выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался во внешнюю стену аэропорта и загорелся. Предварительной причиной отказа самолета называют отказ механизма шасси из-за столкновения со стаей птиц.
Подробнее о масштабной авиакатастрофе в Южной Корее - в материале РБК-Украина.
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