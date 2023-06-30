Вопрос самоуважения и свободы. Подоляк ответил на очередное скандальное заявление Трампа

Очередное скандальное заявление Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине якобы придется уступить некоторые территории России, чтобы остановить войну. В частности, он отметил, что Штаты должны "объединить страны и заключить мир".

Следует отметить, что Трамп неоднократно выражал свою поддержку российскому диктатору и выступал против помощи нашей стране. Например, ранее он заявил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Также он отказался называть Путина военным преступником.

Вопрос самоуважения и свободы

Как отметил советник главы Офиса президента, Украина не будет отдавать часть территорий России, чтобы остановить войну, поскольку такие примитивные соглашения только приведут к эскалации конфликта и следующим этапам войны. Уступка агрессору - провоцирует расширение агрессивных действий и рост захватнических аппетитов.

"Впрочем, ни одна зрелая и суверенная страна никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", - заявил Подоляк.