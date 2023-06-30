Вопрос самоуважения и свободы. Подоляк ответил на очередное скандальное заявление Трампа

Украина не будет уступать территории ради завершения войны. Это вопрос самоуважения и свободы.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине якобы придется уступить некоторые территории России, чтобы остановить войну. В частности, он отметил, что Штаты должны "объединить страны и заключить мир".
Следует отметить, что Трамп неоднократно выражал свою поддержку российскому диктатору и выступал против помощи нашей стране. Например, ранее он заявил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Также он отказался называть Путина военным преступником.
Как отметил советник главы Офиса президента, Украина не будет отдавать часть территорий России, чтобы остановить войну, поскольку такие примитивные соглашения только приведут к эскалации конфликта и следующим этапам войны. Уступка агрессору - провоцирует расширение агрессивных действий и рост захватнических аппетитов.
"Впрочем, ни одна зрелая и суверенная страна никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", - заявил Подоляк.
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