Пит Хегсет заплатил солидную сумму за молчание по делу о домогательстве, - CNN

В письменной переписке с Сенатским комитетом по вопросам Вооруженных сил, Хегсет ответил на вопрос сенатора-демократа от штата Массачусетс Элизабет Уоррен об обвинении в сексуальном насилии, которое он публично отрицал и утверждал, что это было "неприятное заявление".

Новый глава Пентагона, которому так и не было предъявлено обвинение в преступлении из-за инцидента 2017 года в Монтерее, штат Калифорния, заявил, что он заключил мировое соглашение. Документ содержит пункт о конфиденциальности с якобы потерпевшей женщиной, чтобы предотвратить ее попытки запятнать его карьеру ведущего Fox News обвинениями, которые, по его словам, являются ложными.

Адвокат Хегсета Тим Парлаторе в ноябре подтвердил CNN, что его клиент заплатил пострадавшей женщине спустя много лет после инцидента. Однако сумма в долларах, о которой впервые сообщило агентство Associated Press, не была известна общественности, пока Хегсет не раскрыл ее перед комитетом.

В четверг, 23 января, Парлаторе снова назвал ложными утверждения обвинения.

"Как мы и говорили с самого начала, это были ложные претензии, которые мы удовлетворили за неприятные расходы, гораздо меньшие, чем стоила бы защита", - сказал адвокат CNN.

Обвинения против Хегсета

Пит Хегсет на пути к утверждению на должность министра обороны в Сенате после преодоления ключевого процедурного препятствия - 51 голос "против" и 49 голосов "за". Двое республиканцев - сенаторы Лиза Мурковски из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мейна - проголосовали против номинации, ссылаясь на его характер и квалификацию для такой должности.

Во время слушаний по его утверждению на прошлой неделе, Хегсета допрашивали по ряду обвинений, которые появились после того, как его объявили кандидатом на должность министра обороны Трампа. В частности, имелся в виду инцидент с сексуальным насилием после выступления на конференции, организованной республиканской женской группой, поведение на рабочем месте и его комментарии касательно женщин в Вооруженных силах США.

Согласно полицейскому отчету, который получила CNN, пострадавшая рассказала полиции, что Хегсет физически заблокировал ей выход из гостиничного номера, забрал ее телефон, а затем совершил в отношении нее сексуальное насилие, при том, что она много раз говорила "нет".

Однако Хегсет заявил полиции, что их встреча состоялась по обоюдному согласию. По его словам, он неоднократно убедился, что женщина "была довольна тем, что происходило между ними".

Хегсета также обвиняли в нецелевом использовании средств одной некоммерческой организации, которую он возглавлял, а в другой организации бывшие сотрудники жаловались на его чрезмерное употребление алкоголя и неэтичное обращение с женщинами, сообщает The New Yorker.

За несколько лет до того, как Хегсет стал кандидатом Трампа, один из давних продюсеров Fox News рассказал CNN, что его привычка пить была "открытым секретом" на съемочной площадке Fox & Friends и что он неоднократно замечал банки из-под пива в мусорке в кабинете ведущего.

Ранее Хегсет признавал, что много пил, когда переходил от военной службы к гражданской жизни, но он отрицает наличие проблем с алкоголем.

Его также допрашивали в связи с его предыдущими комментариями о том, что женщины не должны служить на боевых должностях.

Отвечая на вопросы во время слушаний по его утверждению в должности, Хегсет сказал сенатской комиссии, что женщины вносят "удивительный вклад" в армию. Он утверждает, что его комментарии, которые ставили под сомнение участие женщин в боевых действиях, были связаны со стандартами и готовностью армии.

"Когда я говорю об этом вопросе, речь идет не о возможностях мужчин и женщин, а о стандартах", - сказал он.