Главная » Жизнь » Общество

После заморозков - до +14 градусов: прогноз погоды на ближайшие дни

Украина, Понедельник 20 октября 2025 07:00
После заморозков - до +14 градусов: прогноз погоды на ближайшие дни Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 20 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ближайшие дни в Украине прогнозируется самое заметное похолодание октября, однако уже со вторника, 21 октября, ожидается постепенное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По прогнозу Диденко, сегодня в Украине ожидается прохладная погода - днем температура поднимется максимум до +9 градусов, на юге и Закарпатье - до +11. В западных регионах ночью возможны заморозки до -5 градусов, на остальной территории температура будет колебаться от +1 до +5 градусов.

Сегодня по всей стране прогнозируются дожди из-за влияния циклона, хотя на западе возможны короткие прояснения благодаря действию антициклона.

А уже начиная со вторника, 21 октября, синоптики ожидают постепенное потепление. До конца недели воздух прогреется до +14 градусов, а на западе и юге - даже выше.

Погода в Киеве

В Киеве 20 октября будет прохладно и влажно, возможны дожди. Дневная температура составит около +8 градусов. Теплее всего в столице, по предварительному прогнозу, будет в четверг, 23 октября.

Ранее РБК-Украина рассказывало об особенностях погоды в Украине в начале октября и ее влиянии на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.

