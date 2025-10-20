После заморозков - до +14 градусов: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине прогнозируется самое заметное похолодание октября, однако уже со вторника, 21 октября, ожидается постепенное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко .

По прогнозу Диденко, сегодня в Украине ожидается прохладная погода - днем температура поднимется максимум до +9 градусов, на юге и Закарпатье - до +11. В западных регионах ночью возможны заморозки до -5 градусов, на остальной территории температура будет колебаться от +1 до +5 градусов.

Сегодня по всей стране прогнозируются дожди из-за влияния циклона, хотя на западе возможны короткие прояснения благодаря действию антициклона.

А уже начиная со вторника, 21 октября, синоптики ожидают постепенное потепление. До конца недели воздух прогреется до +14 градусов, а на западе и юге - даже выше.

Погода в Киеве

В Киеве 20 октября будет прохладно и влажно, возможны дожди. Дневная температура составит около +8 градусов. Теплее всего в столице, по предварительному прогнозу, будет в четверг, 23 октября.