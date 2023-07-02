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После войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, - Кулеба

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Киев, Воскресенье 02 июля 2023 10:40
После войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина должна стать членом НАТО после завершения войны. В противном случае это будет самоубийством для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу для Politico, Bild и Welt.

"По окончании войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, поскольку это будет означать, что вариант войны останется открытым", - сказал он.

Кулеба отметил, что вступление Украины в НАТО заставит Россию больше не повторять вооруженную агрессию.

"Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом - взять Украину в НАТО, потому что Россия больше не посмеет повторить этот опыт", - подчеркнул министр.

Путь Украины в НАТО

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти заявляют, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

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Дмитрий Кулеба МИД Украины НАТО
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