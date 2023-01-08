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После трех лет карантина. Китай отменил все COVID-ограничения

Фото: Китай окончательно отменил все ограничения по COVID-19 (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

После 3 лет жесткого карантина в связи с эпидемией COVID-19, Китай полностью снял все ограничения, открыв свои границы для путешественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, 8 января, Китай открыл

Напомним, в декабре Китай объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это были первые радикальные изменения с начала пандемии коронавируса.

После чего за первые 20 дней декабря в стране было зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19, правительство ввело ряд локальных карантинных мер в отдельных районах страны.

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