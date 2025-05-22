После трагедии в США: Франция привлекает военных к защите еврейской общины
Во Франции будут усиленно защищать еврейскую общину. Такие меры предприняли после того, как в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля.
Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local France.
Ретайо в послании для правоохранителей отметил, что меры безопасности должны быть "заметными и сдерживающими". Он дал распоряжение полиции патрулировать синагоги, школы, магазины, СМИ и культурные мероприятия.
Также министр попросил попросил "оказать дополнительную поддержку" военным подразделениям, участвующим в операции Sentinelle. Такая операция началась еще в 2015 году после серии террористических атак во Франции. Участие в ней принимают военнослужащие французской армии, жандармерии и полиции.
Во Франции проживает крупнейшая в Европе еврейская община.
Нападение на сотрудников посольства Израиля
Напомним, в Вашингтоне вблизи офиса ФБР застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Погибшие - молодая пара, которая собиралась обручиться.
Одного подозреваемого уже задержали. Во время задержания мужчина кричал "свободная, свободная Палестина".
Президент США Дональд Трамп, реагируя на трагедию, подчеркнул, что главным мотивом убийства был антисемитизм. Он выразил соболезнования семьям жертв.
Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил трагедию как "антисемитское нападение" и выразил свои "соболезнования семьям и близким погибших".
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