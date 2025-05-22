После трагедии в США: Франция привлекает военных к защите еврейской общины

Во Франции будут усиленно защищать еврейскую общину. Такие меры предприняли после того, как в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local France .

Ретайо в послании для правоохранителей отметил, что меры безопасности должны быть "заметными и сдерживающими". Он дал распоряжение полиции патрулировать синагоги, школы, магазины, СМИ и культурные мероприятия.

Также министр попросил попросил "оказать дополнительную поддержку" военным подразделениям, участвующим в операции Sentinelle. Такая операция началась еще в 2015 году после серии террористических атак во Франции. Участие в ней принимают военнослужащие французской армии, жандармерии и полиции.

Во Франции проживает крупнейшая в Европе еврейская община.