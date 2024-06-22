После вспышки в Киеве. В Минздраве назвали симптомы острых кишечных инфекций

Летом одними из наиболее распространенных инфекционных заболеваний являются острые кишечные инфекции. Они могут привести к серьезным осложнениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
Как отметили в ведомстве, кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.
Чаще всего возбудители инфекций содержатся в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, немытых фруктах и овощах.
Симптомы острых кишечных инфекций, при которых нужно обратиться к врачу:
Как предотвратить заболевание:
Напомним, 17 июня в Киеве у 14 детей обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Они все находились в одном из отелей города.
Всех детей, у которых обнаружили инфекцию, госпитализировали.
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