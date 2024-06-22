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После вспышки в Киеве. В Минздраве назвали симптомы острых кишечных инфекций

Иллюстративное фото: названы симтомы острых кишечных инфекций (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Летом одними из наиболее распространенных инфекционных заболеваний являются острые кишечные инфекции. Они могут привести к серьезным осложнениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Как отметили в ведомстве, кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

Чаще всего возбудители инфекций содержатся в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, немытых фруктах и овощах. 

Симптомы острых кишечных инфекций, при которых нужно обратиться к врачу:

  • сухость во рту и горле;
  • повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
  • схваткообразные боли в животе;
  • незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Как предотвратить заболевание:

  • соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и продукты;
  • не употреблять продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;
  • мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;
  • не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и т.д.

Вспышка в Киеве

Напомним, 17 июня в Киеве у 14 детей обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Они все находились в одном из отелей города.

Всех детей, у которых обнаружили инфекцию, госпитализировали.

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КиевМинистерство здравоохранения Украины