После вспышки в Киеве. В Минздраве назвали симптомы острых кишечных инфекций

Как отметили в ведомстве, кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

Чаще всего возбудители инфекций содержатся в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, немытых фруктах и овощах.

Симптомы острых кишечных инфекций, при которых нужно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Как предотвратить заболевание: