После нападения акулы в Египте погиб сотрудник Европейской комиссии

Напомним, недавно в районе города Рас-Сидр на востоке Египта произошла авария, в результате которой перевернулся туристический автобус. Пострадал 41 человек, среди них гражданка Украины 1984 года рождения. Все пострадавшие доставлены в местную больницу, данные о состоянии украинки уточняются. Погибших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия расследуются, ситуация находится на контроле посольства Украины в Египте.

Также мы рассказывали, что украинским туристам не рекомендуют посещать Египет - Служба внешней разведки Украины предупреждает о сложной и непредсказуемой ситуации с безопасностью в отдельных регионах страны. Египет, популярный среди украинских путешественников, является трансконтинентальной страной, расположенной на стыке Африки и Азии. Граничит с рядом государств, среди которых Израиль, Судан и Ливия, а также омывается Средиземным и Красным морями. Самым опасным регионом остается север Синайского полуострова

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