После нападения акулы в Египте погиб сотрудник Европейской комиссии

В Красном море в результате нападения акулы погиб итальянский турист, сотрудник Европейской комиссии. Инцидент произошел в Египте в воскресенье, 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Акула напала на двух аквалангистов во время погружения. Один из туристов, 48-летний Джанлука Ди Джойя, погиб. Второй итальянец, который находился рядом, получил ранения. Ди Джойя недавно отпраздновал свой день рождения - ему исполнилось 48 лет 21 декабря. Он находился в Египте вместе с семьей в отпуске. В Европейской комиссии он работал в Объединенном исследовательском центре (JRC), который занимался вопросами науки и знаний.