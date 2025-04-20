После авиаудара по Константиновке под завалами нашли тела двух погибших

Ранее, 13 марта, россияне нанесли удары по Константиновке и Покровску. Ранения получили 8 человек, среди них - подросток. По Константиновке российские оккупанты ударили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч", в результате чего травмированы два человека.

Днем ранее российские войска сбросили 11 авиабомб на Константиновку - в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.

А в конце января россияне сбросили на город Константиновка семь бомб "ФАБ-250". В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения. Среди погибших - мужчины в возрасте 62 и 72 года. Ранены три женщины в возрасте 56, 61 и 71 год, самую старшую пострадавшую эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.

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