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После авиаудара по Константиновке под завалами нашли тела двух погибших

Воскресенье 20 апреля 2025 19:07
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После авиаудара по Константиновке под завалами нашли тела двух погибших Фото: спасатели достали погибших из-под завалов (facebook.com:DSNS)
Автор: Ірина Гайдук

Российские оккупанты вчера нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Сегодня, 20 апреля, спасатели достали из-под завалов тела погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Вчера оккупанты нанесли удар по жилому сектору города, вызвав разрушение частного жилого дома. Сегодня из-под завалов были изъяты тела погибших мужчины и женщины", - рассказали в ГСЧС.

Чрезвычайники сообщили, что во время разбора завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего работы приходилось приостанавливать.

На месте происшествия работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители Константиновской городской администрации.

"Константиновка ежедневно страдает от обстрелов. Берегите себя - эвакуируйтесь!", - отметили в службе спасения.

Обстрелы Константиновки

Напомним, вчера, 19 апреля, российские войска совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК.

По предварительным данным, три авиаудара попали за пределами города, еще семь - непосредственно по территории Константиновки.

В результате атак повреждены складские и административные здания предприятий, автозаправочная станция, хозяйственные постройки, а также линия электропередач. Вчера сообщалось об одном раненом.

Ранее, 13 марта, россияне нанесли удары по Константиновке и Покровску. Ранения получили 8 человек, среди них - подросток. По Константиновке российские оккупанты ударили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч", в результате чего травмированы два человека.

Днем ранее российские войска сбросили 11 авиабомб на Константиновку - в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.

А в конце января россияне сбросили на город Константиновка семь бомб "ФАБ-250". В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения. Среди погибших - мужчины в возрасте 62 и 72 года. Ранены три женщины в возрасте 56, 61 и 71 год, самую старшую пострадавшую эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.

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