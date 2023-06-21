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После атаки РФ по Одессе 14 июня в больнице скончался еще один человек

Фото: после атаки РФ по Одессе 14 июня в больнице скончался еще один человек (t.me/Nazars_look)
Автор: Наталья Кава

В результате ракетного удара РФ по Одессе 14 июня в больнице скончался мужчина, получивший ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

По данным ведомства, погибший получил ранения при попадании ракеты в состав торговой сети "Таврия В". Таким образом, количество жертв увеличилось до четырех человек, 13 - получили ранения.

Кроме этого стало известно, что в Австрию были отправлены двое мужчин, которые находились в больнице из-за ракетного удара.

Ночной удар по Одессе

Российские войска 14 июня нанесли удар "Калибрами" по Одессе. Украинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

Позже стало известно, что на объектах попадания работают следственные группы. В связи с этим в городе перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко - от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

По информации оперативного командования "Юг", Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп "Калибров" составляет 20 ракет.

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